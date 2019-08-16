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رقم الخبر: 261175 تاريخ النشر: آب 16, 2019 الوقت: 14:29 الاقسام: منوعات  
فيلة هزيلة تثير سخط ناشطين بسريلانكا

فيلة هزيلة تثير سخط ناشطين بسريلانكا

نشرت وسائل إعلامية أخيراً، صوراً محزنة لأنثى فيل يناهز عمرها 70 عاماً، تظهر عليها علامات الجوع الشديد، وذلك بأحد المهرجانات في سريلانكا.

وتعالت أصوات الناشطين بحسب ما ذكرته صحيفة «مترو» البريطانية بعد الصور الحقيقية التي ظهرت لأنثى الفيل المريضة التي تُسمى «تيكيري»، والتي تم تغطيتها بزي ملوّن؛ لكي لا يلحظ الناس في العرض جسدها الهزيل. وقالت ليك تشايلرت، أحد مؤسسي «مؤسسة حماية الفيلة»، إن «تيكيري» واحدة من بين 60 فيلاً يُجبر على العمل ليال متتالية في المهرجانات، مضيفةً أن «لا أحد يرى الدموع» في عيونها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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