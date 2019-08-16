وتعالت أصوات الناشطين بحسب ما ذكرته صحيفة «مترو» البريطانية بعد الصور الحقيقية التي ظهرت لأنثى الفيل المريضة التي تُسمى «تيكيري»، والتي تم تغطيتها بزي ملوّن؛ لكي لا يلحظ الناس في العرض جسدها الهزيل. وقالت ليك تشايلرت، أحد مؤسسي «مؤسسة حماية الفيلة»، إن «تيكيري» واحدة من بين 60 فيلاً يُجبر على العمل ليال متتالية في المهرجانات، مضيفةً أن «لا أحد يرى الدموع» في عيونها.