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رقم الخبر: 261173 تاريخ النشر: آب 16, 2019 الوقت: 14:28 الاقسام: منوعات  
تمساح يخطف صبياً من قارب ويلتهمه

تمساح يخطف صبياً من قارب ويلتهمه

اقتنص تمساح صبي من داخل مركب في جنوب الفلبين، وفقا لما أعلنته الشرطة.

فوفقا للتقارير، كان الصبي صاحب العشر سنوات على متن المركب مع اثنين من أشقائه أكبر منه سنا، قبل أن يجره التمساح من المركب ويلتهمه.

وعقب ساعات من البحث، عثر صياد على بقايا من الطفل في الوحل، وفقا لما أوضحته السلطات.

ويؤدي التطور العمراني في الفلبين، حيث يزداد عدد السكان، إلى تقلص مواطن التماسيح التي باتت تعيش في مستنقعات تزداد ضيقا.

وأسفر الوضع القائم عن عدة حوادث لقي فيها أشخاص حتفهم أو تعرضوا لإصابات بسبب هجوم تماسيح.

ويعد تمساح المياه المالحة أكبر الزواحف في العالم، وقد يصل طوله إلى ستة أمتار ووزنه طن.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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