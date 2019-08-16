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رقم الخبر: 261171 تاريخ النشر: آب 16, 2019 الوقت: 14:27 الاقسام: منوعات  
مصممة ألمانية تصنع مجوهرات من لبن الأم!

مصممة ألمانية تصنع مجوهرات من لبن الأم!

اختارت مصممة مجوهرات من دويسبورغ مادة خاصة لصناعة السلاسل والأساور. تصنع ميلاني كبيله قطعها من لبن الأم، وتقول إن السبب وراء الفكرة هو إعطاء نفسها وغيرها من الأمهات الفرصة لتذكر فترة الإرضاع الطبيعي «في شكل قطعة مجوهرات جميلة وفردية للغاية».

وترسل الأمهات المهتمات قطرات قليلة من لبنهن إلى المصممة، ثم تجففه كبيله وتخلطه بمادة الراتينغ الصمغية وغيرها من مواد التصليب. وفي النهاية، يتم صياغة القطعة بأكملها، كما يمكن استخدام الشعر أو أجزاء من الحبل السري.

وكان هناك اهتمام كبير بالفكرة لدرجة أن المصممة تقول إنها سوف تضطر لاختيار زبائنها المقبلين.

وقوبلت الفكرة ببعض النقد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرى المنتقدون الفكرة بأكملها مثيرة للاشمئزاز، وآخرون يشعرون أنها توصم الأمهات اللواتي يرفضن فكرة الإرضاع الطبيعي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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