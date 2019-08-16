صرح وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" إن الإرهاب الاقتصادي الأميركي ضد الجمهورية الاسلامية قد أثر سلبا على حياة المرضى الإيرانيين.

وقال ظريف في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الجمعة "هذا ليس كلامي فحسب بل هناك تقارير تؤكد أن الارهاب الاقتصادي الذي تمارسه إدارة ترامب يستهدف اولا حياة الإيرانيين، هذه تصريحات أولئك الذين يعملون مباشرة في توفير الدواء للمرضى الذين يعانون من مرض السرطان".