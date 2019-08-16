اعلن مسؤول في مؤسسة الموانئ يوالملاحة البحرية الايرانية عن إطلاق اسم جديد على الناقلة "غريس-1" التي احتجزت في جبل طارق مطلع يوليو الماضي وتم الإفراج عنها أمس الخميس.

وأكد مساعد رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية "جليل إسلامي" في تصريح صحفي أدلى به، أن الناقلة المفرج عنها ستغادر جبل طارق بطلب من مالكيها، تحت اسم "ادريان دريا" (Adrian Darya) (نيران البحر الحمراء بالفارسية) وسترفع علم إيران بدلا من علم بنما.

واحتجزت سلطات جبل طارق وبريطانيا الناقلة في الرابع من يوليو الماضي بدعوى أنها كانت متوجهة إلى سوريا بشحنة من النفط في انتهاك للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

وقررت سلطات جبل طارق الإفراج عن الناقلة الايرانية، رغم طلب الولايات المتحدة تمديد فترة احتجازها.