أكد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية "محمود واعظي"، ان تحرير الناقلة "غريس- 1" الذي تم بفضل دعم الحكومة وكافة أركان ومكونات نظام الجمهورية الإسلامية بمن فيهم خبراء القانون والدبلوماسيين الإيرانيين، يعد نصرا دبلوماسيا للبلاد برمتها.

وعلى هامش زيارته اليوم الجمعة للمعرض الرابع للطاقات الريفية والعشائرية في طهران أضاف واعظي، ان احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس- 1"، كان إعتراضا بحريا تم بأمر من الولايات المتحدة وواجه ردود أفعال واسعة من كافة أركان الجمهورية الإسلامية.

وأردف، ان هذا الإنجاز الذي حققه خبراء القانون الإيرانيين، أثبت بأن الحظر الذي فرضه الإتحاد الأوروبي على إيران، سيترك تداعياته عليه بالذات، لا على إيران التي تتطلع الى الملاحة البحرية في المياه الحرة.