وأوضحت هيئة الأركان المشتركة للجيش الجنوبي أن القذيفتين أطلقتا من منطقة قرب مدينة تونغتشون في مقاطعة كانغوون بحر الشرق، الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان، مشيرة إلى أنهما قطعا مسافة 230 كيلومترا وبلغا علوا أقصاه 30 كيلومترا.

وأضاف الجيش الكوري الجنوبي: "نراقب حصول عمليات إطلاق إضافية، في الوقت الذي نحافظ فيه على جاهزيتنا".

من جهتها، أكدت الحكومة اليابانية أن القذيفتين لم تصلا إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية في مياه اليابان.

هذه هي الجولة السادسة من عمليات الإطلاق منذ الشهر الماضي، في إطار ما اعتبره الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "تحذيرا جديا" بشأن التدريبات العسكرية المشتركة التي بدأت مؤخرا بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

من جانبها، دعت الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة بيونغ يانغ لوقف الإطلاقات، معربة عن مخاوفها من أن ذلك قد يتسبب في تصعيد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.