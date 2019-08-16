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رقم الخبر: 261155 تاريخ النشر: آب 16, 2019 الوقت: 12:30 الاقسام: رياضة  
مبارزة مكسيكية حسناء تتخلى عن جنسيتها وتلعب لصالح اوزبكستان

مبارزة مكسيكية حسناء تتخلى عن جنسيتها وتلعب لصالح اوزبكستان

تخلت لاعبة المبارزة المكسيكية، باولا بليغو، عن جنسيتها الرياضية المكسيكية، ومثلت أوزبكستان في بطولة العالم الأخيرة التي استضافتها العاصمة الهنغارية بودابيست، الشهر الماضي.

ولسوء حظ بليغو البالغة 24 عاما، فقد خسرت أول مباراة رسمية لها باسم أوزبكستان أمام لاعبة مكسيكية في الدور الأول من بطولة العالم للمبارزة، والتي استضافتها بودابيست بالفترة بين 15 و23 يوليو الماضي.

يذكر أن بليغو حرمت من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 في البرازيل بسبب المنشطات.

وتتمنى الحسناء المكسيكية حصد ميدالية لأوزبكستان في أولمبياد طوكيو عام 2020.

 

 
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مصدر الخبر: موسوعة العراق الرياضية
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