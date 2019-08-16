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رقم الخبر: 261153 تاريخ النشر: آب 16, 2019 الوقت: 13:49 الاقسام: محليات  
إيران تنفي تقديمها أي ضمانات لبريطانيا من أجل الإفراج عن الناقلة"غريس-1"

إيران تنفي تقديمها أي ضمانات لبريطانيا من أجل الإفراج عن الناقلة"غريس-1"

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "عباس موسوي"، أن تكون طهران قدمت أي ضمانات إلى بريطانيا أو سلطات جبل طارق من أجل الإفراج عن ناقلة النفط "غريس1".

وقال المتحدث بأسم الخارجية الايرانية في تصريح الى به اليوم الجمعة : ان طهران أعلنت منذ البداية أن وجهة الناقلة "غريس-1" لم تكن سوريا وإن كانت كذلك فلا علاقة لأحد بالأمر.

واضاف موسوي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم سوريا في جميع المجالات بما في ذلك النفط والطاقة، مشيرا الى ايران مستعدة لبيع النفط لأي زبائن جدد أو قدماء.

واردف قائلا: ان بريطانيا وسلطات جبل طارق تدعيان قصة تقديم ضمانات إيرانية للتغطية على الإفراج المشرف للناقلة الايرانية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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