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رقم الخبر: 261152 تاريخ النشر: آب 16, 2019 الوقت: 12:22 الاقسام: رياضة  
شباب ايران بطلاً لمنتخبات وسط آسيا بكرة القدم
التي جرت في تاجيكستان ..

شباب ايران بطلاً لمنتخبات وسط آسيا بكرة القدم

أحرز منتخب شباب ايران بطولة منتخبات شباب (كافا) والتي تمثل منتخبات دول وسط آسيا، حيث تعادل في مباراته الاخيرة أمام المنتخب المضيف (تاجيكستان).

ففي الدورة التي جرت في العاصمة التاجيكية (دوشنبه) حقق المنتخب الايراني ثلاثة انتصارات وتعادلاً واحداً، فجمع 10 نقاط احرز بها المركز الاول وحقق فيها البطولة باقتدار.

فقد فاز منتخب شباب ايران على منتخبات شباب كل من اوزبكستان وافغانستان وتركمنستان وتعادل أمام منتخب تاجيكستان بهدف لكل منهما.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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