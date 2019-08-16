أحرز منتخب شباب ايران بطولة منتخبات شباب (كافا) والتي تمثل منتخبات دول وسط آسيا، حيث تعادل في مباراته الاخيرة أمام المنتخب المضيف (تاجيكستان).

التي جرت في تاجيكستان ..

ففي الدورة التي جرت في العاصمة التاجيكية (دوشنبه) حقق المنتخب الايراني ثلاثة انتصارات وتعادلاً واحداً، فجمع 10 نقاط احرز بها المركز الاول وحقق فيها البطولة باقتدار.

فقد فاز منتخب شباب ايران على منتخبات شباب كل من اوزبكستان وافغانستان وتركمنستان وتعادل أمام منتخب تاجيكستان بهدف لكل منهما.