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رقم الخبر: 261151 تاريخ النشر: آب 16, 2019 الوقت: 12:22 الاقسام: رياضة  
الواعد روبليف يفجر مفاجأة ويطيح بفيدرر خارج سينسناتي

الواعد روبليف يفجر مفاجأة ويطيح بفيدرر خارج سينسناتي

أطاح أندريه روبليف بالسويسري المخضرم روجر فيدرر، من الدور الثالث لبطولة سينسناتي للتنس للأساتذة بعد فوزه 6-3 و6-4 الخميس.

وكسر روبليف الصاعد من التصفيات إرسال المصنف الثالث في أول شوطين للإرسال وحصل على 81 في المئة من نقاط إرساله الأول، وحقق المفاجأة خلال ما يزيد على ساعة واحدة. ولم يتمالك روبليف (21 عامًا) دموع الفرح بعد تحقيق أكبر انتصار في مسيرته. وقال لمحطة (إي.إس.بي.إن) في الملعب "إنه شعور رائع عندما تلعب ضد أسطورة مثل روجر وأمام كل هذا الجمهور الذي يدعمه حتى النهاية".

وأضاف "أتمنى أن يتكرر هذا الشعور في يوم ما. حاولت اليوم تقديم أفضل ما لدي والتفكير في حاجتي للقتال على كل نقطة حتى النهاية مهما حدث". وضمن هذا الانتصار خوض مواجهة روسية خالصة في دور الثمانية مع المصنف التاسع دانييل ميدفيديف.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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