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رقم الخبر: 261150 تاريخ النشر: آب 16, 2019 الوقت: 12:22 الاقسام: رياضة  
الرياضي اللبناني لكرة السلة يضم نجماً أمريكياً

الرياضي اللبناني لكرة السلة يضم نجماً أمريكياً

أعلن الرياضي بيروت لكرة السلة، عن توقيعه مع الأمريكي إيكيني إيبيكوي. ويعد إيكيني (34 عاما) أحد لاعبي الارتكاز المميزين والذي يمتلك سيرة ذاتية ضخمة.

وخاض اللاعب الأمريكي - النيجيري تجربة سابقة مع نادي الحكمة اللبناني عام 2016 حيث كان أحد أبرز اللاعبين في البطولة، وكان آخر فريق ارتدى قميصه ميتروبوليتان الفرنسي.

ويأمل الرياضي الحفاظ على ثنائية الدوري والكأس والمنافسة على كل الألقاب العربية والقارية لموسم 2019-2020.  وكان الرياضي سبق وأعلن عن ضم نجم هوبس الأمريكي ويلي وارن، كما أبرم عدة صفقات محلية.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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