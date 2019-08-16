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رقم الخبر: 261148 تاريخ النشر: آب 16, 2019 الوقت: 13:48 الاقسام: محليات  
جبل طارق: بامكان ناقلة النفط الايرانية المغادرة بعد الافراج عنها

جبل طارق: بامكان ناقلة النفط الايرانية المغادرة بعد الافراج عنها

أعلن رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو، أن بإمكان الناقلة الإيرانية "غريس-1" التي احتجزت في يوليو الماضي مغادرة سواحل البلاد عندما تكون مستعدة لذلك بالفعل بعد قرار الإفراج عنها.

وأكد بيكاردو في تصريح له أن الناقلة قد تغادر جبل طارق اليوم الجمعة أو غدا السبت، موضحا أن ذلك يتوقف على التفاصيل اللوجيستية، وأشار إلى أن المحكمة العليا في جبل طارق ستدرس أي طلب أمريكي لاحتجازها.

وسبق أن احتجزت سلطات جبل طارق بمساعدة بريطانيا الناقلة الإيرانية أوائل يوليو الماضي، بدعوى أنها كانت متوجهة إلى سوريا بشحنة من النفط في انتهاك للعقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة دمشق.

وفي وقت لاحق من الشهر الماضي، قامت بحرية الحرس الثوري وبطلب منظمة الملاحة والموانئي الايرانية بتوقيف الناقلة "Stena Impero" البريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز بعد ارتكابها مخالفة في قوانين الملاحة البحرية.

وكانت الولايات المتحدة طالبت أمس الخميس سلطات جبل طارق بتمديد فترة احتجاز الناقلة الإيرانية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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