حقق منتخب مصر بكرة اليد للشباب إنجازًا كبيرًا لأول مرة في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم تحت 19 عامًا، وذلك ببلوغه يوم الخميس، الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على منتخب أيسلندا في ربع النهائي.

وسيكون المنتخب المصري، على موعد مع تحقيق إنجاز كبير خلال النسخة الجارية من كأس العالم، الذي صعد خلاله إلى المربع الذهبي للمرة الأولى في التاريخ.

وتعد هذه النسخة المقامة في دولة مقدونيا، من المونديال هي الثامنة تاريخيًا، فقد سبق وشارك شباب الفراعنة 7 مرات من قبل، لكن في أي منها لم يصل إلى الأربعة الكبار.

- المرة الأولى كانت عام 2005 وأقيم المونديال في قطر، وحقق المنتخب المصري المركز السادس.

- المرة الثانية كانت في مونديال عام 2007 الذي أقيم بالبحرين، وأحرزت مصر المركز الخامس.

- المرة الثالثة كانت عام 2009 مونديال تونس، واحتلت مصر المركز الـ12، بينما المرة الرابعة كانت بمونديال الأرجنتين عام 2011، وجاء شباب الفراعنة في المركز الخامس.

- المرة الخامسة خلال مونديال 2013 الذي أقيم بالمجر، جاءت مصر بالمركز الـ14، ثم خلال مونديال 2015 بروسيا احتل ناشئو الفراعنة المركز الـ15.

- المرة السادسة كانت في النسخة الماضية من المونديال عام 2017 الذي أقيم بجورجيا، وحقق المنتخب المصري المركز الـ14.

هذا وسيواجه منتخب مصر لكرة اليد اليوم السبت نظيره البرتغالي في إطار الدور نصف النهائي، من منافسات بطولة كأس العالم للشباب (تحت 19 عاما)، المقامة حاليا بمقدونيا.

وفاز منتخب البرتغال على نظيره منتخب فرنسا بنتيجة 31-26، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء يوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ 8 بالبطولة.

فيما ستشهد مواجهة نصف النهائي الأخرى بين منتخبي ألمانيا والدنمارك.