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رقم الخبر: 261146 تاريخ النشر: آب 16, 2019 الوقت: 12:05 الاقسام: رياضة  
السوري عمر السومة يطلب الرحيل عن أهلي جدة
لاتساع رقعة الخلاف مع المدرب الجديد ..

السوري عمر السومة يطلب الرحيل عن أهلي جدة

طالب عمر السومة، مهاجم أهلي جدة السعودي، إدارة ناديه بإعارته لمدة موسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية بسبب اتساع رقعة الخلاف بين اللاعب ومدرب الفريق الحالي برانكو إيفانكوفيتش.

وعلم أن إدارة أهلي جدة، تسعى لتقريب وجهات النظر بين اللاعب والمدرب، في الوقت الذي أبدى فيه اللاعب رغبته بمغادرة أسوار الفريق الأهلاوي بالإعارة، بعدما تلقى عرضًا من أحد الأندية الخليجية.

ويعد السومة أحد أبرز اللاعبين في أهلي جدة، خلال السنوات الماضية حيث ساهم في تحقيق أهلي جدة لبطولة الدوري موسم 2015-2016 بعد 30 عامًا من غياب النادي عن تحقيق اللقب.

ومنذ انضمام السومة للفريق السعودي في 2014، سجل 143 هدفًا وصنع 21 خلال ظهوره في 152 مباراة شارك فيها بمختلف البطولات مع الفريق.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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