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رقم الخبر: 261144 تاريخ النشر: آب 16, 2019 الوقت: 12:02 الاقسام: رياضة  
مس سونغون الايراني الى نهائي بطولة اندية اسيا لكرة الصالات
على حساب الفريق الاوزبكي ..

مس سونغون الايراني الى نهائي بطولة اندية اسيا لكرة الصالات

تأهل فريق مس سونغون ورزقان الايراني الى نهائي بطولة اندية اسيا بكرة الصالات الجارية في بانكوك بتايلند بفوزه الساحق في نصف النهائي على اجمك الاوزبكستاني 7-3

وفي هذه المباراة دانت السيطرة بوضوح لفريق مس الذي ترجمها الى 7 اهداف جاءت من قبل مهدي جاويد (3 اهداف) وعلي عسكري (هدفان) وفرهاد فخيم ومحمد شجري (هدف لكل منهما).

وكان فريق مس قد هزم في دور المجموعات كاظمة الكويتي 8-2 والظفرة الاماراتي 5-0 فيما خسر امام ناغويا اوشننزة الياباني 3-2 وفي دور الثمانية فاز على بنك بيروت اللبناني 3-2 بعد التمديد.

وفي المباراة الاخرى لدور نصف النهائي حقق ناغويا الياباني الفوز على الفيتنامي تاي سون نام ليتأهل الى النهائي في مواجهة مس سونغون.

يذكر ان الاندية الايرانية حققت البطولة 4 مرات خلال الدورات التسع التي جرت لغاية الان وهي "مس سونغون ورزقان" و"كيتي بسند اصفهان" و"فولاد ماهان" و"تاسيسات دريائي" فيما حقق فريق ناغويا اوشنزة الياباني البطولة 3 مرات بما يجعله الافضل انجازا بين الاندية الاسيوية.

هذا وسيخوض فريق مس سونغون الايراني مباراته النهائية اليوم السبت امام الفريق الياباني الذي خسر امامه في دور المجموعات 2 – 3.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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