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رقم الخبر: 261142 تاريخ النشر: آب 16, 2019 الوقت: 12:05 الاقسام: رياضة  
ليفربول يهزم تشيلسي ويتوج بكأس السوبر الأوروبي

ليفربول يهزم تشيلسي ويتوج بكأس السوبر الأوروبي

توج نادي ليفربول الإنكليزي الأربعاء بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه على مواطنه تشيلسي 5-4 بركلات الترجيح.

بعد انتهاء الزمن الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب "فودافون بارك" في اسطنبول.

وسجل أوليفييه جيرو (36) وجورجينيو (101 من ركلة جزاء) هدفي تشيلسي، فيما سجل هدفي ليفربول ساديو ماني (48 و95).

ونجح كل من سدد ركلات الترجيح، ما عدا مهاجم تشيلسي تامي أبراهام الذي تصدى أدريان حارس ليفربول لركلته.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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