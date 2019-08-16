واقيم مهرجان الغدير الدولي للشعر العربي تزامنا مع عشرة "الامامة والولاية" بحضور حاكم قضاء شادكان والمسؤولين المحليين وحشد من الاهالي.

والقى كل من حاكم قضاء شادكان، وممثل اهالي شادكان في مجلس الشورى الاسلامي حجة الاسلام مجيد ناصري نجاد، كلمة في المهرجان حول اهمية عيد غدير خم.

وفي ختام المراسم تم اهداء جوائز تقديرية الى الشعراء المشاركين في مهرجان الغدير للشعر العربي.