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رقم الخبر: 261141 تاريخ النشر: آب 16, 2019 الوقت: 11:57 الاقسام: ثقافة وفن  
إقامة مهرجان الغدير للشعر العربي بمحافظة خوزستان

إقامة مهرجان الغدير للشعر العربي بمحافظة خوزستان

اقيم في مدينة شادكان بمحافظة خوزستان /جنوب غرب ايران/ مهرجان الغدير الدولي للشعر العربي.

واقيم مهرجان الغدير الدولي للشعر العربي تزامنا مع عشرة "الامامة والولاية" بحضور حاكم قضاء شادكان والمسؤولين المحليين وحشد من الاهالي.

والقى كل من حاكم قضاء شادكان، وممثل اهالي شادكان في مجلس الشورى الاسلامي حجة الاسلام مجيد ناصري نجاد، كلمة في المهرجان حول اهمية عيد غدير خم.

وفي ختام المراسم تم اهداء جوائز تقديرية الى الشعراء المشاركين في مهرجان الغدير للشعر العربي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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