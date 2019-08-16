استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب ثالث امس الخميس برصاص الاحتلال الصهيوني خلال عملية طعن ضابط شرطة احتلالي عند باب السلسلة- أحد أبواب المسجد الاقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن وإصابة اثنين، الا ان حيش الاحتلال اعلن استشهاد الفلسطيني الثاني خلال احتجازه بأحد مشافي الاحتلال

وقال شهود عيان ان شرطة الاحتلال قامت بإطلاق الرصاص باتجاه مواطنين عند باب السلسلة من الجهة الخارجية ما ادى لاستشهاد احدهما في وقت لاحق

وافادت شرطة الاحتلال ان ضابط الشرطة (30 عاما) الذي كان يعمل في المكان اصيب بجروح وصفت خطيرة لتقوم باغلاق ابواب المسجد الاقصى.

واغلقت شرطة الاحتلال الطرقات المؤدية الى باب السلسلة ومنعت الدخول الى القدس القديمة فيما ادى الفلسطينيون صلاة المغرب في الطرقات.