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رقم الخبر: 261137 تاريخ النشر: آب 16, 2019 الوقت: 11:32 الاقسام: محليات  
قوافل الحجاج الايرانيين بدأت بالعودة الى البلاد من اليوم

قوافل الحجاج الايرانيين بدأت بالعودة الى البلاد من اليوم

اعلن مدير عمليات طيران الحج في شركة الخطوط الجوية الايرانية حسن قاسمي بان قوافل الحجاج الايرانيين ستبدا العودة الى البلاد صباح اليوم الجمعة.
وقال قاسمي في تصريح ادلى به للجنة الخبرية للحج امس الخميس، ان اول قافلة للحجاج الايرانيين ستعود الجمعة وستستمر عملية عودة الحجاج 24 يوما.
واشار الى ان اول رحلة لعودة الحجاج ستكون صباح اليوم الجمعة الى مدينة ساري مركز محافظة مازندران شمال ايران واضاف، ستكون هنالك بالاجمال اليوم الجمعة 12 رحلة الى 3 محافظات وهي مازندران (شمال) ويزد (وسط) وزنجان (شمال غرب) وستكون هنالك رحلة خاصة من مطار جدة لنقل الحجاج المرضى او الذين بحاجة للعودة سريعا الى البلاد.
ونوه الى ان اجمالي عدد رحلات عودة الحجاج يبلغ 364 رحلة منها 159 رحلة من مطار جدة و 205 رحلات من المدينة المنورة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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