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رقم الخبر: 261136 تاريخ النشر: آب 16, 2019 الوقت: 11:31 الاقسام: اقتصاد  
وزير الطاقة: تنمية إيران وجيرانها مترابطة مع بعضها الآخر

وزير الطاقة: تنمية إيران وجيرانها مترابطة مع بعضها الآخر

أكد وزير الطاقة "رضا أردكانيان"، ان تنمية إيران والدول المجاورة لها مترابطة مع بعضها الآخر والحدود السياسية لا تستطيع أن ترسم حدودا للتنمية.
جاءت تصريحات أردكانيان أمس الخميس خلال إجتماع عقد في محافظة خراسان الجنوبية (شرقي البلاد) بهدف دراسة القضايا الخاصة بصناعة المياه والكهرباء بهذه المحافظة.
وأضاف، "كما ان إنعدام الأمن في دول الجوار يؤدي الى انعدام الأمن في بلادنا، من المؤكد ان عدم تنمية الدول المجاورة لنا يحول بالتالي دون تنميتنا".
ونوه وزير الطاقة خلال الإجتماع الى ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون الإقتصادي والتجاري مع الجيران لا سيما أفغانستان.
وفي جانب آخر من تصريحاته، أكد أردكانيان ان جميع الدول لها حقوق محترمة في الإستفادة من المياه الحدودية وفقا للأعراف  الدولية؛ مضيفا أن إيران أيضا تستفيد من المياه الحدودية وفقا لهذه الأعراف والقوانين الدولية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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