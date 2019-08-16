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رقم الخبر: 261135 تاريخ النشر: آب 16, 2019 الوقت: 11:35 الاقسام: محليات  
المرجع الديني نوري همداني يدعو الهند لانهاء الحصار العسكري على كشمير

المرجع الديني نوري همداني يدعو الهند لانهاء الحصار العسكري على كشمير

دان المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني الممارسات التعسفية والظالمة من قبل السلطات الهندية ضد شعب كمشير ، داعيا الى انهاء الحصار العسكري المفروض على هذه المنطقة.
وفي بيان اصدره الخميس اعرب آية الله نوري همداني عن اسفه لما تتعرض له كشمير الهندية، معتبرا صمت المنظمات الدولية والمتشدقة بحقوق الانسان في هذا الصدد بانه يبعث على الاسى.
واشار الى ممارسات السلطات الهندية التعسفية والظالمة بحق شعب كشمير  المظلوم، داعيا جميع احرار العالم خاصة الامة الاسلامية والمسؤولين والعلماء ومنظمات حقوق الانسان لاتخاذ مبادرة جدية في هذا الشان ، محذرا من ان التزام الصمت سيدخل كشمير في مرحلة اكثر خطورة وماساوية.
واضاف، انه على الحكومة الهندية ان تعلم بان مثل هذه الممارسات الظالمة لن تسفر سوى عن عدم الاستقرار وخلق المزيد من البون بين اصحاب مختلف الديانات في انحاء الهند وعليها توفير امكانية التعايش السلمي كما في الماضي بين جميع المواطنين من الشيعة والسنة والهندوس . 
وادان الممارسات اللاانسانية من قبل السلطات الهندية ودعا الى الانهاء الفوري للمجازر والحصار العسكري المفروض على كمشير والدفاع عن اي انسان مظلوم في اي مكان من العالم واضاف، انه على احرار العالم بمختلف الوانهم واعراقهم واديانهم خاصة الامة الاسلامية والحكومات عدم التزام الصمت تجاه قتل شعب كشمير والاساءة الكبرى والعدوان اللاانساني على هذه المنطقة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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