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رقم الخبر: 261134 تاريخ النشر: آب 16, 2019 الوقت: 11:37 الاقسام: اقتصاد  
روسيا ترغب بالاستفادة من ميناء جابهار الایراني للتجارة وترانزيت السلع

روسيا ترغب بالاستفادة من ميناء جابهار الایراني للتجارة وترانزيت السلع

اعلن المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة في استراخان بروسيا ميلوشكين سيرغي رغبة بلاده في الاستفادة من ميناء جابهار الواقع جنوب شرق ايران للتجارة وترانزيت السلع.
وقال سيرغي خلال زيارته التفقدية الخميس للتعرف على امكانيات ميناء جابهار وبناه التحتية، ان اهمية ودور ميناء جابهار في ربط الموانئ المطلة على بحر قزوين بالمحيط الهندي قد حدا بالحكومة الروسية والرئيس بوتين شخصيا لابداء الرغبة في الاستفادة من هذا الميناء لنقل السلع الى سائر دول العالم خاصة شبه القارة الهندية.
واوضح بان من برامج روسيا الاستثمار في مجال انشاء محطة اختصاصية كمحطة حاويات في مرفأ "الشهيد بهشتي" (في ميناء جابهار).
وصرح بان ميناء جابهار يمتلك بنى تحتية جدية  في مجال ترانزيت السلع وبامكانه ان يؤدي دورا مهما في تنمية العلاقات مع الدول المختلفة الجارة لايران التي تربطها معها حدود برية او بحرية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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