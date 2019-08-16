وفي اللقاء اشار العميد اشتري الى عمق العلاقات الطيبة والعريقة بين الشعبين الايراني والعراقي في ضوء المشتركات الكثيرة التي تربطهما، حيث تعد زيارة الاربعين الذروة في ترجمة هذه الوشائج، موجها الشكر والتقدير لحسن استضافة الشعب العراقي للزوار الايرانيين المشاركين في اربعينية الامام الحسين (ع).

وقال، اننا على استعداد لوضع خبراتنا تحت تصرف الشرطة العراقية للارتقاء بمستواها وان نستفيد بالمقابل من خبرات الجانب العراقي.

ونوه الى ان 30 الفا من عناصر قوى الامن الداخلي الايراني تتولى خلال فترة زيارة الاربعين توفير الامن وتسهيل سفر الزوار الايرانيين داخل ايران خلال توجههم الى العراق للمشاركة في المراسم فيها.

من جانبه اشاد وزير الداخلية العراقي خلال اللقاء بدعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لبلاده والذي تجلى خاصة في التصدي لتنظيم داعش الارهابي.

واعلن الياسري حاجة الشرطة العراقية لخبرات الشرطة الايرانية، لافتا الى ان وفدا من العراق كان قد زار ايران سابقا للتعرف على الامكانيات واكتساب الخبرة من الجانب الايراني.

وصرح بان زوار الاربعينية الايرانيين يمكنهم زيارة العراق والمشاركة في المراسم بجواز السفر فقط دون الحاجة الى تاشيرة دخول ، لافتا الى جهود تبذل لفتح معبر خسروي (المنذرية) امام زوار الاربعين ايضا.