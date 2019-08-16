اعلن المتحدث باسم الحركة الاسلامية في نيجيريا ابراهيم موسى بان زعيم الحركة الشيخ ابراهيم زكزاكي سيعود الى بلاده بسبب سوء العلاج من قبل الفريق الطبي في الهند.

وقال موسى في تصريح ادلى به لصحيفة "تايمز" النيجيرية بان الشيخ زكزاكي قد بدا ترتيبات العودة وسيعود الى نيجيريا عبر مطار ابوجا.

وقبل ذلك تم نشر رسالة صوتية للشيخ زكزاكي في تغريدة على تويتر اعلن فيها بان المستشفى الهندي وافق على عودته وزوجته الى نيجيريا.

وفي الرسالة صرح الشيخ زكزاكي بان ظروف معالجته في الهند هي اسوا مما كانت عليه في نيجريا وانه اصيب بفيروس في المستشفى الهندي وقال انه خلافا لما تم الاتفاق عليه بان يتولى الفريق الطبي الخاص للشيخ زكزاكي معالجته قام المستشفى بتغيير الطاقم الطبي.

ووفقا للصحيفة فقد اعلنت عدة دول منها ماليزيا وتركيا الاستعداد لمعالجة الشيخ زكزاكي في مستشفياتها.

وكان زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا قد توجه مساء الاثنين برفقة زوجته الى الهند لغرض العلاج وفقا لقرار من المحكمة العليا التي امرت وزارة الخارجية بالسماح لهما بالتوجه الى الهند للعلاج ومن ثم العودة الى نيجيريا لمتابعة المحاكمة.

وكان الشيخ زكزاكي معتقلا في سجون نيجيريا خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة بعد اعتقاله اثر هجوم القوات الامنية على حسينية "بقية الله (عج)" ومنزله في مدينة زاريا بولاية كادونا والتي اصيب فيها بجراح بالغة فضلا عن استشهاد المئات وحسب بعض المصادر عدة الاف خلال ذلك الهجوم.