وفي البطولة التي اختتمت الاربعاء في مدينة تالين باستونيا، تقلد الذهب كل من امير حسين مقصودي في وزن 65 كغم وعباس فروتن في وزن 97 كغم ونال الفضية امير حسين زارع في وزن 125 كغم فيما احرز البرونزية محمد صادق فيروزبور في وزن 70 كغم.

وتوج شباب روسيا بالبطولة بحصده ميداليتين ذهبيتين واخريين فضيتين و3 برونزيات وبلغ رصيده 161 نقطة فيما حل منتخب شباب اميركا في مركز الوصافة بحصده ميدالتين ذهبيتين واخريين فضيتين وواحدة برونزية وبلغ رصيده 120 نقطة.