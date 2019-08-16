|رقم الخبر: 261130
|تاريخ النشر: آب 16, 2019
|الوقت: 09:15
|الاقسام: رياضة
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ايران تحقق المركز الثالث لبطولة شباب العالم بالمصارعة الحرة
حل منتخب شباب ايران في المركز الثالث ببطولة شباب العالم للمصارعة الحرة بحصده ميداليتين ذهبيتين وواحدة فضية واخرى برونزية وبرصيد 119 نقطة.
وفي البطولة التي اختتمت الاربعاء في مدينة تالين باستونيا، تقلد الذهب كل من امير حسين مقصودي في وزن 65 كغم وعباس فروتن في وزن 97 كغم ونال الفضية امير حسين زارع في وزن 125 كغم فيما احرز البرونزية محمد صادق فيروزبور في وزن 70 كغم.
وتوج شباب روسيا بالبطولة بحصده ميداليتين ذهبيتين واخريين فضيتين و3 برونزيات وبلغ رصيده 161 نقطة فيما حل منتخب شباب اميركا في مركز الوصافة بحصده ميدالتين ذهبيتين واخريين فضيتين وواحدة برونزية وبلغ رصيده 120 نقطة.
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