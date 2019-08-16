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رقم الخبر: 261129 تاريخ النشر: آب 15, 2019 الوقت: 20:08 الاقسام: سياسة  
ظريف يرد على فشل اميركا في عرقلة الافراج عن الناقلة الايرانية

ظريف يرد على فشل اميركا في عرقلة الافراج عن الناقلة الايرانية

علق وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على فشل الادارة الاميركية في عرقلة عملية الافراج عن ناقلة النفط الايرانية "غريس 1".

ورد ظريف اليوم الخميس على فشل الجهود الاميركية في منع الافراج عن ناقلة النفط الايرانية "غريس 1" وكتب في تغريدة له على تويتر يقول ان اجراء واشنطن هذا يكشف عن تجاهل الادارة الاميركية للقانون .

واضاف ظريف في تغريدته ان اميركا فشلت في تحقيق ماربها عن طريق الارهاب الاقتصادي (بما فيه حرمان مرضى السرطان من الدواء) ومن هنا فهي حاولت استغلال النظام القضائي للتطاول على ممتلكاتنا في المياه الحرة ، وان مسعى القرصنة البحرية هذا دليل على تجاهل ترامب للقانون.

 

توئيت ظريفتوئيت ظريف
 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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