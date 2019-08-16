ورد ظريف اليوم الخميس على فشل الجهود الاميركية في منع الافراج عن ناقلة النفط الايرانية "غريس 1" وكتب في تغريدة له على تويتر يقول ان اجراء واشنطن هذا يكشف عن تجاهل الادارة الاميركية للقانون .

واضاف ظريف في تغريدته ان اميركا فشلت في تحقيق ماربها عن طريق الارهاب الاقتصادي (بما فيه حرمان مرضى السرطان من الدواء) ومن هنا فهي حاولت استغلال النظام القضائي للتطاول على ممتلكاتنا في المياه الحرة ، وان مسعى القرصنة البحرية هذا دليل على تجاهل ترامب للقانون.