على الرغم من مشاركة ارهابييها بفعالية في المعارك الدائرة في ريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي وريف ادلب الجنوبي الى جانب “جبهة النصرة”، تلكأت ميليشيا “الجيش الوطني” التي شكلها النظام التركي في المناطق التي يحتلها شمال وشمال شرق حلب، عن الزج بالمزيد من ارهابييها في تلك المعارك بعد ان أحرز الجيش العربي السوري أخيرا تقدما لافتا على جبهاتها.

وقال مصدر معارض مقرب من “الجيش الوطني” ل ” الوطن_اون_لاين ” أن المعركة المقبلة الحاسمة ليست في اداب وانما في مناطق شرق الفرات اثر التفاهم التركي الامريكي حول عمق “المنطقة الآمنة” المزمع اقامتها بمشاركة ميليشيا “الوطني” التي أبدت استعدادها للمشاركة واستنفرت بطاقتها الكاملة في انتظار لحظة البدء من النظام التركي.

وراى المصدر على لسان متزعمين عسكريين في “الفيلق الثاني” التابع ل “الجيش الوطني” ان طلب “غرفة عمليات الفتح المبين”، التي تقود المعارك في ادلب وحماة، مشاركة المزيد من مسلحي “الجيش الوطني” في معاركها، يجب ان يتم عن طريق تركيا وليس عبر ناشطين على “الفيسبوك” وبقية مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت الى انه ربما لدى النظام التركي خيارات بديلة راهنا ومستقبلا لدعم ارهابيي حماة وادلب الذين لديهم ما يكفي من المقاتلين لمواجهة تقدم الجيش العربي السوري ولكن المشكلة في عقيدتهم القتالية التي تهاوت لانهم يسلمون زمام أمورهم الى متزعمين اجانب في “جبهة النصرة” و”الحزب الاسلامي التركستاني”.

يذكر ان النظام التركي اوعز لمئات ارهابيي “الجيش الوطني” في مناطق “درع الفرات” و”غصن الزيتون” بالتوجه الى جبهات ريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي مع بدء الجيش السوري عمليته العسكرية قبل نحو ٣ اشهر. كما نعت ميليشيات في “الجيش الوطني” ارهابيين تابعين لها في معارك حماة وادلب.