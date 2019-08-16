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رقم الخبر: 261127 تاريخ النشر: آب 15, 2019 الوقت: 20:01 الاقسام: سياسة  
اليمن للسعودية: يكفيكم 5 سنوات من الفشل والخيبة والهزيمة

اليمن للسعودية: يكفيكم 5 سنوات من الفشل والخيبة والهزيمة

وجه الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد يحي سريع، اليوم الخميس، رسالة للنظام السعودي قائلا" كفى عدوانًا وبغيًا، ألم يكفيكم 5 سنوات من الفشل والخيبة والهزيمة وجيشكم يقتل وينهار منذ البداية؟ وذلك خلال زيارته لمجاهدي الجيش اليمني واللجان الشعبية المرابطين على مشارف مدينة الخوبة السعودية بمنطقة جيزان.

وخاطب سريع المرتزقة السودانيين قائلا" يسقط منكم أعداد كبيرة من القتلى والجرحى كل يوم دون فائدة وأصبحتم حماة للجيش السعودي ومرتزقته".

كما نصح العميد يحيى سريع المغرر بهم باستغلال العفو العام، مؤكدا أن دفاعهم عن أراضي النظام السعودي الغازي والمعتدي هو عار سيلحقه بهم التاريخ وتلعنهم عليه الأجيال.

وتأتي زيارة الناطق الرسمي للمرابطين في جبهة جيزان في إطار زيارات ميدانية عيدية ينفذها أبناء الشعب اليمني ومن مختلف القطاعات العلمائية والثقافية والإعلامية والعسكرية والسياسية والاجتماعية في تأكيد على الالتحام الشعبي الموحد المساند للجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات القتال.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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