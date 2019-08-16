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رقم الخبر: 261126 تاريخ النشر: آب 15, 2019 الوقت: 19:54 الاقسام: سياسة  
بعيدي نجاد: تم الافراج عن ناقلة النفط الايرانية "غريس 1"

بعيدي نجاد: تم الافراج عن ناقلة النفط الايرانية "غريس 1"

اعلن السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد ان ناقلة النفط الايرانية "غريس 1" تم الافراج عنها قبل لحظات بقرار من سلطات جبل طارق وتاييد المحكمة بعد احتجازها بشكل غير قانوني.

وكتب بعيدي نجاد في تغريدة على تويتر :" تم قبل لحظات بقرار من سلطات جبل طارق وتاييد المحكمة الافراج عن ناقلة النفط الايرانية بعد احتجازها بشكل غير قانوني."


واضاف: "ان ايران قامت على مدى الاربعين يوما الماضية وبجهود المؤسسات المحلية المعنية وبادارة من وزارة الخارجية بمباحثات مستمرة على المستويات السياسية والقانونية والتقنية مع الجانب البريطاني بهدف وقف هذا الاجراء اللاقانوني.

وكتب بعيدي نجاد في تغريدة اخرى ان اميركا بذلت جهودا "مستميتة" يائسة في اللحظات الاخيرة بهدف منع الافراج عن الناقلة الايرانية ولكنها فشلت بشكل مذل . وبفضل الجهود المتخذه خلال الايام الماضية فان جميع الاجراءات التمهيدية والتقنية تم اتخاذها لتوجه الناقلة الى المياه الحرة وهي ستغادر على وجه السرعة منطقة جبل طارق.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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