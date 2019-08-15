  • الخميس ١٣ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الخميس , أغسطس 15, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 261125 تاريخ النشر: آب 15, 2019 الوقت: 19:00 الاقسام: سياسة  
سلطات جبل طارق تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية "غريس - 1"
رويترز:

سلطات جبل طارق تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية "غريس - 1"

قالت وكالة رويترز ان المحكمة العليا في جبل طارق قررت الإفراج الفوري عن ناقلة النفط الإيرانية.قررت المحكمة العليا في جبل طارق، الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية "غريس – 1" المحتجزة لديها منذ يوليو الماضي، على الرغم من مطالبة واشنطن بتمديد فترة احتجاز السفينة. من جهته، قرر رئيس مجلس إدارة جبل طارق، فابيان بيكاردو، رفع أمر الاحتجاز والسماح للسفينة الإيرانية "غريس -1" بالإبحار.

وذكرت حكومة جبل طارق في بيان وفقا لما اوردته رويترز ، أن "وزارة العدل الأمريكية تقدمت بأكثر من طلب لاحتجاز ناقلة النفط الإيراني "غريس1"، مضيفة أن "الأمر يعود للمحكمة العليا في جبل طارق".

ونقلت رويترز نقلا عن صحيفة إنه لا يوجد طلب أمريكي حاليا أمام المحكمة بجبل طارق بشأن ناقلة النفط الإيرانية غريس. ونقلت وکالة أ ف ب ان سلطات جبل طارق تسمح للناقلة الايرانية غريس -1 بالمغادرة رغم محاولة العرقلة الاميركية.

وقالت الشركة المالكة للناقلة البريطانية ستينا إمبيرو إن الموقف لا يزال كما هو وما زلنا في انتظار تطورات بين إيران وبريطانيا.وقرر رئيس حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو رفع قرار التحفظ على الناقلة غريس 1 والسماح لها بالإبحار.

واكد السفير الإيراني في لندن ان أمريكا بذلت محاولات مستميتة لمنع الإفراج عن الناقلة الإيرانية غريس 1 لكنها لقيت هزيمة نكراء.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد اكد في تصريح له  أن توقيف ناقلة النفط الايرانية من قبل القوات البحرية البريطانية  تعد قرصنة بحرية واصفا هذه العملية بانها سابقة خطيرة .

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق + وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 28/2441 sec