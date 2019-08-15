قالت وكالة رويترز ان المحكمة العليا في جبل طارق قررت الإفراج الفوري عن ناقلة النفط الإيرانية.قررت المحكمة العليا في جبل طارق، الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية "غريس – 1" المحتجزة لديها منذ يوليو الماضي، على الرغم من مطالبة واشنطن بتمديد فترة احتجاز السفينة. من جهته، قرر رئيس مجلس إدارة جبل طارق، فابيان بيكاردو، رفع أمر الاحتجاز والسماح للسفينة الإيرانية "غريس -1" بالإبحار.

وذكرت حكومة جبل طارق في بيان وفقا لما اوردته رويترز ، أن "وزارة العدل الأمريكية تقدمت بأكثر من طلب لاحتجاز ناقلة النفط الإيراني "غريس1"، مضيفة أن "الأمر يعود للمحكمة العليا في جبل طارق".

ونقلت رويترز نقلا عن صحيفة إنه لا يوجد طلب أمريكي حاليا أمام المحكمة بجبل طارق بشأن ناقلة النفط الإيرانية غريس. ونقلت وکالة أ ف ب ان سلطات جبل طارق تسمح للناقلة الايرانية غريس -1 بالمغادرة رغم محاولة العرقلة الاميركية.

وقالت الشركة المالكة للناقلة البريطانية ستينا إمبيرو إن الموقف لا يزال كما هو وما زلنا في انتظار تطورات بين إيران وبريطانيا.وقرر رئيس حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو رفع قرار التحفظ على الناقلة غريس 1 والسماح لها بالإبحار.

واكد السفير الإيراني في لندن ان أمريكا بذلت محاولات مستميتة لمنع الإفراج عن الناقلة الإيرانية غريس 1 لكنها لقيت هزيمة نكراء.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد اكد في تصريح له أن توقيف ناقلة النفط الايرانية من قبل القوات البحرية البريطانية تعد قرصنة بحرية واصفا هذه العملية بانها سابقة خطيرة .