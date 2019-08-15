أعلنت باكستان عن مقتل 3 من جنودها و5 جنود هنود في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وقال الميجر جنرال آصف غفور المتحدث الرئيسي باسم القوات المسلحة الباكستانية في تغريدة على تويتر إن القوات الهندية كثفت إطلاق النار بمحاذاة الحدود المتنازع عليها المعروفة بخط المراقبة.وأضاف "يستمر التبادل المتقطع لإطلاق النار".

ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم الجيش الهندي للحصول على تعليق.

ويأتي سقوط القتلى في فترة تشهد توترا متزايدا بين الجارتين النوويتين بعدما ألغت الهند الوضع الخاص بالشطر الذي تديره من إقليم كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة، مما أثار غضب باكستان التي تطالب أيضا بالسيادة على المنطقة.