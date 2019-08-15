واشار بري​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى انه "كما صنع ​لبنان​ في مثل هذا اليوم إنتصاره فأن اللبنانيين اليوم وفي كل لحظة مدعوون الى التمسك بكل العناوين التي صنعت ذلك النصر المبين، ​المقاومة​ و​الجيش​ والشعب"، مضيفا:"دائماً وابداً في مواعيد النصر، الصوت والصدى للمقاومين".