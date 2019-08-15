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رقم الخبر: 261120 تاريخ النشر: آب 15, 2019 الوقت: 18:14 الاقسام: سياسة  
بري يدعو اللبنانيين للتمسك بعناوين انتصارات المقاومة

بري يدعو اللبنانيين للتمسك بعناوين انتصارات المقاومة

قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري انه على اللبنانيين التمسك بكل عناوين النصر الذي حققته المقاومة للبنان والامة.

واشار بري​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى انه "كما صنع ​لبنان​ في مثل هذا اليوم إنتصاره فأن اللبنانيين اليوم وفي كل لحظة مدعوون الى التمسك بكل العناوين التي صنعت ذلك النصر المبين، ​المقاومة​ و​الجيش​ والشعب"، مضيفا:"دائماً وابداً في مواعيد النصر، الصوت والصدى للمقاومين".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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