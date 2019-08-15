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رقم الخبر: 261119 تاريخ النشر: آب 15, 2019 الوقت: 18:08 الاقسام: سياسة  
المالكي يطالب بتدخل حكومي حازم إزاء حوادث مخازن السلاح

المالكي يطالب بتدخل حكومي حازم إزاء حوادث مخازن السلاح

رأى زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، اليوم الخميس، إن تكرار الحوادث داخل مخازن السلاح يتطلب تدخلاً حكومياً حازماً.

وقال المالكي، في بيان إن “تكرار الحوادث داخل مخازن السلاح التابعة للحشد الشعبي أو القوات الأمنية، يتطلب تدخلا حكوميا حازما”.

واضاف: “يجب حسم الجدل في أسباب هذه الحوادث، من خلال الكشف عما إذا كانت مفتعلة بهدف تخريبي أو ناجمة عن طبيعة عمليات التخزين ونوعية السلاح والظروف المحيطة، أو انها فعلا نتيجة هجمات بطائرات مسيرة تشنها إسرائيل وغيرها”.

واردف: “لا يمكن السكوت عن هذا الحدث الجسيم، وينبغي مواجهته من قبل الجهات المختصة، لإنهاء اللغط السياسي، ومحاسبة الفاعلين في حال ثبوت تورط أي جهات”.

وانفجر كدسٌ للعتاد الإثنين (12 آب 2019) في إحدى مستودعات معسكر “صقر” في منطقة الدورة جنوبي بغداد، وثق ناشرون لحظاته التي سُمِع دويها في العاصمة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 29 آخرين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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