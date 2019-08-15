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رقم الخبر: 261118 تاريخ النشر: آب 15, 2019 الوقت: 18:01 الاقسام: سياسة  
الصين تتخذ إجراءات مضادة في مواجهة فرض رسوم جمركية جديدة على سلعها

الصين تتخذ إجراءات مضادة في مواجهة فرض رسوم جمركية جديدة على سلعها

قالت وزارة المالية الصينية اليوم الخميس إن الصين ستضطر لاتخاذ إجراءات مضادة حتمية في مواجهة قرار الولايات المتحدة بفرض أحدث رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

كما قالت الوزارة إن الرسوم الجمركية الأمريكية تنتهك تفاهمات توصل إليها رئيسا البلدين وتنحرف عن المسار الصحيح لتسوية النزاعات عبر المفاوضات.

وقالت الولايات المتحدة في أوائل الشهر الجاري إنها ستفرض رسوما جمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر / أيلول، مما يشمل فعليا جميع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن جزء من الخطة يوم الثلاثاء، إذ أرجأ فرض رسوم جمركية على بعض السلع التي تضمها القائمة المستهدفة مثل الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وبعض السلع الاستهلاكية، على أمل تقليص تأثير الرسوم على المبيعات في موسم العطلات الأمريكية.

لكن الرسوم ستُطبق على تلك المنتجات اعتبارا من منتصف ديسمبر/ كانون الأول.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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