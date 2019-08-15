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رقم الخبر: 261116 تاريخ النشر: آب 15, 2019 الوقت: 17:53 الاقسام: سياسة  
حماس ترد على تهديدات غانتس: رد المقاومة على أي جريمة سيكون بالأضعاف

حماس ترد على تهديدات غانتس: رد المقاومة على أي جريمة سيكون بالأضعاف

ردت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس، على تهديدات رئيس حزب أزرق أبيض "الإسرائيلي" بيني غانتس، والتي هدد فيها باغتيال قيادة الحركة ومن بينهم يحيى السنوار.

واعتبر حازم قاسم المتحدث باسم حماس، في تصريح صحفي، تهديدات غانتس ضد قيادة حماس، هي محاولة لكسب أصوات المتطرفين في المجتمع الصهيوني.وقال :"على غانتس أن يتذكر حين كان رئيساً للأركان، كيف كان رد المقاومة على العدوان على قطاع غزة في معركة حجارة السجيل و العصف المأكول.

وأكد قاسم، أن الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في عهد غانتس دفع الكيان الصهيوني ثمنها، عبر إطلاق المقاومة لمئات الصواريخ، طالت "تل أبيب" والقدس المحتلة ومدينة حيفا، وعطلت العمل في مرافق حيوية في الكيان، وأدخلت ملايين المستوطنين إلى الملاجئ، وكانت الفترة الأسوأ في حياة ما يسمى " سكان غلاف غزة"، وتمكن القسام من أسر جنود من جيش الاحتلال.

وشدد على أن رد المقاومة على أي جريمة "إسرائيلية" سيكون أضعاف المرات السابقة، فقد تطورت قدراتها، وراكمت ما تستطيع من قوة تدافع بها عن شعبها.

وبين قاسم أن الهدوء الذي يبحث عنه غانتس، لن يحصل عليه ما دام يحتل الأرض وينتهك المقدسات ويحاصر قطاع غزة.

وكان بيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، قد حذر مساء أمس الأربعاء، يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة من "القيام بأي عمل ضد إسرائيل".

وقال غانتس في تصريحات أوردها موقع صحيفة "يديعوت آحرنوت" العبرية : "يجب أن يتذكر السنوار من قبله، أنه كان هناك واحد اسمه أحمد الجعبري، و الذي توجه بسيارته من نقطة أ إلى نقطة ب ولم يصل أبدا"، مضيفا : "إذا لزم الأمر سوف نفعل ذلك مرة أخرى".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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