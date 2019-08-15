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رقم الخبر: 261115 تاريخ النشر: آب 15, 2019 الوقت: 17:48 الاقسام: سياسة  
المساعد السياسي لقوات التعبئة: السفن الاسرائيلية لن تعبر بسلام من مضيق هرمز

المساعد السياسي لقوات التعبئة: السفن الاسرائيلية لن تعبر بسلام من مضيق هرمز

صرح المساعد السياسي لمنظمة قوات التعبئة قاسم حبيب زاده أن إعلان العدو الصهيوني لاستعداده للمشاركة في التحالف البحري الذي تعده امريكا في الخليج الفارسي ليس إلا وهم زائف، وسفنه لن تعبر مضيق هرمز بسلام.

صرح المساعد السياسي لمنظمة قوات التعبئة قاسم حبيب زاده في لقاء مع وكالة مهر للانباء أن إعلان العدو الصهيوني لاستعداده للمشاركة في التحالف البحري الذي تعده امريكا في الخليج الفارسي ليس إلا وهم زائف، وسفنه لن تعبر مضيق هرمز بسلام.

وأضاف حبيب زاده في تصريحه أن العديد من الدول الأوربية والآسيوية لم تؤيد امريكا في تحالفها البحري باستثناء عدد من الدول التي تتبع سياسة امريكا.

وبين المساعد السياسي لمنظمة قوات التعبئة أن مزاعم الكيان الصهيوني مثيرة للسخرية فهو  لم يتمكن من تأمين منطقته بل هو مزعزع الاستقرار فيها باحتلاله فلسطين وارتكابه مجازر بحق شعبها، مشيرً إلى الجدار الفاصل العنصري الذي وضعه الكيان الصهيوني حول مستوطناتها التي لم يتمكن من حفظ أمنها.

وشدد حبيب زاده في نهاية اللقاء على أنه لا يحق لسفن العدو الصهيوني دخول الخليج الفارسي ولن تعبر سفنه بسلام من مضيق هرمز.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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