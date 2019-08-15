|رقم الخبر: 261114
|تاريخ النشر: آب 15, 2019
|الوقت: 17:39
|الاقسام: سياسة
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ايران تكتفي ذاتيا بانتاج الادوية الطبية حتى 2021
أعلن وزير الصحة الايراني عن تحقيق الاكتفاء الذاتي بانتاج الادوية الطبية حتى سنة 2021.
وأضاف الوزير "سعيد نمكي" في تصريح على هامش افتتاح خط انتاج ادوية في مدينة "كاوة" الصناعية جنوب غرب طهران اليوم الخميس، أن المنتجين المحليين يقومون بتصنيع 97 بالمئة من العقاقير الطبية المستخدمة في ايران حاليا، ومن المقرر تحقيق القدر الاكبر من نسبة الثلاثة بالمئة المتبقية بالعامين المقبلين.
ولفت الى أن ايران في الغالب، لا تواجه مشاكل في مجال تكنولوجيا تصنيع الادوية الطبية.
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