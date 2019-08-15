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رقم الخبر: 261112 تاريخ النشر: آب 15, 2019 الوقت: 17:30 الاقسام: سياسة  
وزير الداخلية الايراني يشيد بتعاون العراق بشأن مراسم زيارة الاربعين

وزير الداخلية الايراني يشيد بتعاون العراق بشأن مراسم زيارة الاربعين

اشاد وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي بتعاون المسؤولين في العراق مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بشان مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين (ع)، واصفا هذا التعاون بانه ممتاز.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الخميس على هامش الملتقى الدولي للناشطين في مجال مراسم الاربعين، انه ومن دون التعاون الجيد من قبل مسؤولي الحكومة العراقية فليس بالامكان توجه اكثر من مليوني زائر من ايران للمشاركة في مراسم الاربعين.

كما وصف كيفية تعامل وتعاون المسؤولين العراقيين في موضوع الجوازات والخدمات والامن المتعلق بمراسم الاربعين الحسيني بانه ممتاز ايضا واضاف، ان وزير الداخلية العراقي سيزور طهران خلال الاسبوع القادم للبحث في قضايا توفير الامن وتطوير وتحسين الخدمات في مراسم الاربعين.

واشار الى الغاء تاشيرات الدخول للايرانيين الذين يزورون العراق للمشاركة في مراسم الاربعين العام الجاري واضاف، انه وفقا للاتفاق المبرم مع المسؤولين العراقيين سيكون الغاء التاشيرة بعد العاشر من محرم لغاية نهاية صفر.

 

 
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