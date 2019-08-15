أعلن السفير الروسي بطهران "ليفان جاغاريان" بأنه سيتم رفع مستوى التعاون والمعاملات البنكية بين ايران وروسيا في القريب العاجل وفقاً للاجتماع الذي عقد الاسبوع الجاري بين مسؤولي البنك الوطني في البلدين.

وفي كلمته اليوم الخميس خلال ملتقى "يوم بحر قزوين" في مدينة بابلسر بمحافظة مازندران شمال ايران، قال جاغاريان: ان رفع مستوى التعاون البنكي بين البلدين ايران وروسيا من شأنه أن يرفع مستوى التبادل التجاري بينهما.

وأعرب السفير الروسي عن أمله بأن يبتعد البلدان عن التعامل بالدولار أكثر فأكثر مع تعزيز التبادل البنكي بينهما، وقال:ان التعاون بين ايران وروسيا يحظى بمستوى عال في ضوء الارادة السياسية القائمة.

واوضح بأن وفدا تجاريا جديدا من روسيا سيزور محافظات ايران الشمالية قريبا، معربا عن أمله بأن تثمر هذه الزيارة عن تطوير التبادل التجاري بين الجانبين.

واعتبر اللقاء الاخير بين النائب الاول للرئيس الايراني ورئيس الوزراء الروسي على هامش المنتدى الاقتصادي للدول المطلة على بحر قزوين في تركمن باشي في تركمنستان واللقاءات العديدة بين رئيسي البلدين بأنها تأتي في سياق الارادة السياسية لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين.