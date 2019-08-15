وفي تصريح ادلى به للصحفيين صباح الیوم الخمیس حين وصوله الى مطار "الشهداء" في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان غرب ايران، قال آية الله رئيسي، ان حدود كردستان تحظى بمستوى عال من الامن وان جهاز القضاء لن يتحمل ولن يقبل ادنى زعزعة للامن فيها.

واضاف، انه وفي ظل التضحيات المبذولة يتمتع مواطنونا في هذه المنطقة بالامن التام وهو الامر الذي يساعد عملية التنمية فيها.

وقال آية الله رئيسي، انه وفي ظل هذا الامن يتم متابعة عملية التنمية في المحافظة حيث ان الهدف الاساس يجب ان يكون توفير فرص العمل ومعالجة البطالة وازدهار الانتاج وان السلطة القضائية تتابع هذا الامر وتساعد في العمل على تحقيقه.