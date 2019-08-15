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رقم الخبر: 261109 تاريخ النشر: آب 15, 2019 الوقت: 13:22 الاقسام: محليات  
رئيس السلطة القضائية: حدود كردستان تحظى بمستوى عال من الامن

رئيس السلطة القضائية: حدود كردستان تحظى بمستوى عال من الامن

اكد رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بان حدود كردستان غرب ايران تحظى بمستوى عال من الامن.
وفي تصريح ادلى به للصحفيين صباح الیوم الخمیس حين وصوله الى مطار "الشهداء" في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان غرب ايران، قال آية الله رئيسي، ان حدود كردستان تحظى بمستوى عال من الامن وان جهاز القضاء لن يتحمل ولن يقبل ادنى زعزعة للامن فيها.
واضاف، انه وفي ظل التضحيات المبذولة يتمتع مواطنونا في هذه المنطقة بالامن التام وهو الامر الذي يساعد عملية التنمية فيها.
وقال آية الله رئيسي، انه وفي ظل هذا الامن يتم متابعة عملية التنمية في المحافظة حيث ان الهدف الاساس يجب ان يكون توفير فرص العمل ومعالجة البطالة وازدهار الانتاج وان السلطة القضائية تتابع هذا الامر وتساعد في العمل على تحقيقه.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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