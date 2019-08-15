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رقم الخبر: 261108 تاريخ النشر: آب 15, 2019 الوقت: 13:17 الاقسام: محليات  
امين المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية يطمئن هاتفيا على الشيخ زكزاكي

امين المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية يطمئن هاتفيا على الشيخ زكزاكي

اجرى امين المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية آية الله محسن اراكي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم زكزاكي للاطمئنان على صحته ومتابعة عملية معالجته .
من جانبه اعرب الشيخ زكزاكي لآية الله الشيخ محسن اراكي عن شكره للجهود المبذولة مؤكدا انه لم يخضع حتى الآن للعلاج في الهند .
وكان زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم زكزاكي قد غادر نيجيريا الاثنين الماضي الى الهند لتلقي العلاج في احد مشافيها بعد تدهور وضعه الصحي اثناء اعتقاله في بلاده.
وقد اعتقل زكزاكي في نيجيريا عام 2015، وأطلقت السلطات سراحه بعد قرار قضائي ووضع تحت الإقامة الجبرية، وأكد عدد من الأطباء ضرورة نقله الى مستشفى تخصصي للمعالجة بعد تدهور وضعه الصحي.
ويعتبر الشيخ ابراهيم زكزاكي أحد أبرز المناضلين ضد الاستعمار والظلم في نيجيريا، وتعرض للاعتقال عدة مرات على أيدي الأنظمة المتعاقبة، واعتقل أخيراً عام 2015 بعد مجرزة ارتكبها الجيش النيجيري بحق أنصاره، ذهب ضحيتها مئات الشهداء والجرحى بينهم بعض أبنائه.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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