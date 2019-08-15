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رقم الخبر: 261107 تاريخ النشر: آب 15, 2019 الوقت: 13:09 الاقسام: محليات  
اللواء سلامي: على الأعداء أن يضعوا في حساباتهم إقتدار ايران العالمي

اللواء سلامي: على الأعداء أن يضعوا في حساباتهم إقتدار ايران العالمي

أكد قائد قوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الجمهورية الاسلامية الايرانية قوة مستقلة في العالم، قائلا " ايران تحافظ على استقلالها الاقتصادي والسياسي والثقافي بعيدا عن تأثير القوى العالمية، داعيا الأعداء الى أن يضعوا في حساباتهم إقتدار ايران الذي اتسع نطاقه عالميا.
وأدلى اللواء سلامي بهذا التصريح خلال تفقده المناطق التي تتولى مهام الحفاظ على امنها القوة البرية للحرس الثوري في شمال غرب ايران ومنها المرتفعات الحدودية لمدينتي بیرانشهر و سردشت المحاذيتين لكردستان العراق.
وأضاف اللواء سلامي، جميع قمم الجبال على الحدود الشمالية الغربية للبلاد خاضعة بشكل كامل لسيطرة وإشراف قوات الحرس الثوري المؤمنة والثورية وقد سطر ابناء هذه المناطق (بالحرس الثوري) بفضل الله وعونه أروع الملاحم لإرساء الأمن في مناطقهم.
وقال قائد قوات حرس الثورة الإسلامية، رسالتنا للاعداء هو أن عليهم ان يضعوا في حساباتهم إقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي اتسع نطاقه عالميا.
وأشار اللواء حسين سلامي الى أن الجمهورية الاسلامية الايرانية قوة مستقلة في العالم، قائلا " ايران تحافظ على استقلالها الاقتصادي والسياسي والثقافي بعيدا عن تأثير القوى العالمية، وهذا الاستقلال البنيوي قد تحول لدى العالم الى أنموذج لا بديل له وقد تأثرت به الكثير من دول وشعوب العالم.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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