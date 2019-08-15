وأضافت إدارة المطار في بيان لها، الخميس، أنه نتيجة لتعرض المطار للقصف، فقد اضطرت طائرة الخطوط الجوية الإفريقية للهبوط بمطار مصراتة.

ولم يوضح البيان ما إن كانت هناك خسائر مادية أو بشرية نتيجة للقصف، أو الجهة المسؤولة عنه، غير أن قناة ليبيا الأحرار (خاصة) نقلت عن مصدر لم تسمه بمقتل شخص وإصابة آخر نتيجة للقصف.

وتعرض المطار للقصف مرات عديدة من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة فيه.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 نيسان/ أبريل الماضي، هجوما متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، ما أسقط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح بحسب منظمة الصحة العالمية.

ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر.