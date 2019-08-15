  • الخميس ١٣ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الخميس , أغسطس 15, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 261105 تاريخ النشر: آب 15, 2019 الوقت: 13:00 الاقسام: عربيات  
ليبيا.. توقف الملاحة بمطار معيتيقة إثر تعرضه للقصف

ليبيا.. توقف الملاحة بمطار معيتيقة إثر تعرضه للقصف

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي إغلاق المجال الجوي أمام حركة الملاحة، وذلك بعد تعرضه لقصف عشوائي.
وأضافت إدارة المطار في بيان لها، الخميس، أنه نتيجة لتعرض المطار للقصف، فقد اضطرت طائرة الخطوط الجوية الإفريقية للهبوط بمطار مصراتة.
ولم يوضح البيان ما إن كانت هناك خسائر مادية أو بشرية نتيجة للقصف، أو الجهة المسؤولة عنه، غير أن قناة ليبيا الأحرار (خاصة) نقلت عن مصدر لم تسمه بمقتل شخص وإصابة آخر نتيجة للقصف.
وتعرض المطار للقصف مرات عديدة من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة فيه.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 نيسان/ أبريل الماضي، هجوما متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، ما أسقط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح بحسب منظمة الصحة العالمية.
ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر.
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 21/1016 sec