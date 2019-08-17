|رقم الخبر: 261101
|تاريخ النشر: آب 15, 2019
|الوقت: 11:44
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الخميس
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الخميس:
ايران
📌 رئيس الجمهورية: ملتزمون بتعهداتنا لقاء التزامهم بتعهداتهم
📌 قادة من حزب المؤتمر اليمني سيزورون طهران
📌 زنغنة: اميركا تحتاج الى نفط الشرق الاوسط وبعض الدول النفطية بالمنطقة تحتاج الى اميركا
جمهوري اسلامي
📌قائد الثورة للشباب الجهاديين: حولوا شعار (الخدمة لتحقيق العدالة والتقدم) الى شعار جماعي
📌بايعاز من أميركا.. الهند تضيق الخناق على شيخ الزكزاكي
📌 وزير الخارجية الكيان الصهيوني يهنئ نظيره البحريني بعيد الاضحى
📌 باكستان تدعو الى اجتماع مجلس الامن الدولي بشأن كشمير
📌 ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية
شرق
📌جهانغيري: الفساد المتفشي يعذب المواطنين
كيهان
📌 حياة الشيخ الزكزاكي في الهند معرضة للخطر
📌الهند تعد بتخفيف التدابير الامنية في كشمير
📌رأي اليوم: قطع الامل بالانظمة العربية الرجعية، هو سر نجاح المقاومة
آفتاب يزد
📌قائد الحرس الثوري: التفاوض، منطق، حل عن أذهان الايرانيين
📌 الرئيس روحاني: على الاسرائيليين الحفاظ على أمنهم اذا كانوا قادرين على ذلك
آرمان ملي
📌محمد علي نجفي يودع حبل المشنقة
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