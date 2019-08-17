ايران

📌 رئيس الجمهورية: ملتزمون بتعهداتنا لقاء التزامهم بتعهداتهم

📌 قادة من حزب المؤتمر اليمني سيزورون طهران

📌 زنغنة: اميركا تحتاج الى نفط الشرق الاوسط وبعض الدول النفطية بالمنطقة تحتاج الى اميركا

جمهوري اسلامي

📌قائد الثورة للشباب الجهاديين: حولوا شعار (الخدمة لتحقيق العدالة والتقدم) الى شعار جماعي

📌بايعاز من أميركا.. الهند تضيق الخناق على شيخ الزكزاكي

📌 وزير الخارجية الكيان الصهيوني يهنئ نظيره البحريني بعيد الاضحى

📌 باكستان تدعو الى اجتماع مجلس الامن الدولي بشأن كشمير

📌 ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية

شرق

📌جهانغيري: الفساد المتفشي يعذب المواطنين

كيهان

📌 حياة الشيخ الزكزاكي في الهند معرضة للخطر

📌الهند تعد بتخفيف التدابير الامنية في كشمير

📌رأي اليوم: قطع الامل بالانظمة العربية الرجعية، هو سر نجاح المقاومة

آفتاب يزد

📌قائد الحرس الثوري: التفاوض، منطق، حل عن أذهان الايرانيين

📌 الرئيس روحاني: على الاسرائيليين الحفاظ على أمنهم اذا كانوا قادرين على ذلك

آرمان ملي

📌محمد علي نجفي يودع حبل المشنقة