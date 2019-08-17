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رقم الخبر: 261101 تاريخ النشر: آب 15, 2019 الوقت: 11:44 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الخميس

أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الخميس

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الخميس:

ايران

عناوین اخبار روزنامه ایران در روز پنجشنبه ۲۴ مرداد :

📌 رئيس الجمهورية: ملتزمون بتعهداتنا لقاء التزامهم بتعهداتهم

📌 قادة من حزب المؤتمر اليمني سيزورون طهران

📌 زنغنة: اميركا تحتاج الى نفط الشرق الاوسط وبعض الدول النفطية بالمنطقة تحتاج الى اميركا

جمهوري اسلامي

عناوین اخبار روزنامه جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه ۲۴ مرداد :

📌قائد الثورة للشباب الجهاديين: حولوا شعار (الخدمة لتحقيق العدالة والتقدم) الى شعار جماعي

📌بايعاز من أميركا.. الهند تضيق الخناق على شيخ الزكزاكي

📌 وزير الخارجية الكيان الصهيوني يهنئ نظيره البحريني بعيد الاضحى

📌 باكستان تدعو الى اجتماع مجلس الامن الدولي بشأن كشمير

📌 ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية

شرق

عناوین اخبار روزنامه شرق در روز پنجشنبه ۲۴ مرداد :

📌جهانغيري: الفساد المتفشي يعذب المواطنين

كيهان

عناوین اخبار روزنامه کيهان در روز پنجشنبه ۲۴ مرداد :

📌 حياة الشيخ الزكزاكي في الهند معرضة للخطر

📌الهند تعد بتخفيف التدابير الامنية في كشمير

📌رأي اليوم: قطع الامل بالانظمة العربية الرجعية، هو سر نجاح المقاومة

آفتاب يزد

عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز پنجشنبه ۲۴ مرداد :

📌قائد الحرس الثوري: التفاوض، منطق، حل عن أذهان الايرانيين

📌 الرئيس روحاني: على الاسرائيليين الحفاظ على أمنهم اذا كانوا قادرين على ذلك

آرمان ملي

عناوین اخبار روزنامه آرمان ملی در روز پنجشنبه ۲۴ مرداد :

📌محمد علي نجفي يودع حبل المشنقة

 
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مصدر الخبر: الوفاق-خاص
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