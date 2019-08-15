وقال جعفرزادة في تصريح له اليوم الخميس: انه في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش) سقطت طائرة تدريب خفيفة في منطقة ايوانكي بمحافظة سمنان (شمال شرق ايران)، ما أدى الى مصرع الطيار المدرب وطالبه المتدرب.

وأضاف: انه تم على الفور توجيه فريق من قبل منظمة الطيران المدني الى مكان الحادث لدراسة أسبابه.