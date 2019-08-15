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رقم الخبر: 261100 تاريخ النشر: آب 15, 2019 الوقت: 11:39 الاقسام: محليات  
سقوط طائرة تدريب خفيفة شرق طهران ومصرع طاقمها الإثنين

سقوط طائرة تدريب خفيفة شرق طهران ومصرع طاقمها الإثنين

أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الايراني رضا جعفرزادة عن سقوط طائرة تدريب خفيفة في منطقة ايوانكي بمحافظة سمنان شرق طهران.

وقال جعفرزادة في تصريح له اليوم الخميس: انه في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش) سقطت طائرة تدريب خفيفة في منطقة ايوانكي بمحافظة سمنان (شمال شرق ايران)، ما أدى الى مصرع الطيار المدرب وطالبه المتدرب.

وأضاف: انه تم على الفور توجيه فريق من قبل منظمة الطيران المدني الى مكان الحادث لدراسة أسبابه.

 
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