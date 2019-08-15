أعلن نائب مديرمشروع تطويرالمرحلة 22 إلى 24 بحقل بارس الجنوبي الغازي، عن شحن منصة بحرية لتركيبها في الحقل المشترك مع قطر والواقع في الخليج الفارسي.

وأوضح علي أصغر صادقي، في تصريح له اليوم الخمیس، أن المنصة البحرية تزن 2.5 ألف طن وبطاقة إنتاج 500 مليون قدم مكعبة من الغاز، حيث إن ومع تركيبها سيبلغ انتاج المراحل التطويرية 22 و23 و24 مستوى 42 مليون متر مكعب يوميا.

وأشار الى إتمام عملية شحن المنصة والبدء بأنشطة التثبيت على ظهر العوامة، متوقعاً نقلها للبحر وتركيبها في المرحلة التطويرية 23 في مدة اقصاها 20 يوماً، مؤكداً أن المرحلة ستدشن بعد تركيب المنصة على أيد خبراء ايرانيين.

وبيّن أن المنصة البحرية تم تصنيعها عبر مختصين محليين وبالافادة من القطع والمعدات الوطنية الصنع.