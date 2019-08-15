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رقم الخبر: 261097 تاريخ النشر: آب 15, 2019 الوقت: 11:05 الاقسام: محليات  
مسؤول: معبر خسروي سيفتتح أمام زوار مراسم الأربعين

مسؤول: معبر خسروي سيفتتح أمام زوار مراسم الأربعين

أعلن أمين لجنة إعداد البنية التحتية لمراسم أربعينية الإمام الحسين(ع) بأنه سيتم فتح معبر خسروي أمام زوار الأربعينية العام الجاري.

وقال مجيد عبداللهي في تصريح لمراسل وكالة إنباء "إرنا" الاربعاء خلال تفقده لمعبر خسروي بمعية مندوبين من وزارة الخارجية ومديرعام المكتب الفني بادارة محافظة كرمانشاه: انه سيتم فتح معبر خسروي أمام زوار الاربعينية.

واضاف: ان الامكانيات والبنية التحتية المتوفرة في هذه الحدود الرسمية الآن هي افضل مما هي عليه في المعابر الحدودية الثلاثة الاخرى لعبور الزوار (مهران وشلمجة وجذابة) من حيث المواصلات والاقامة ولها بطبيعة الحال بعض الاحتياجات التي تم رصدها خلال هذه الزيارة حيث تم عقد اجتماع تمهيدي لهذا الغرض قبل انعقاد الاجتماع الرئيسي الخميس بحضور مساعد الداخلية للشؤون العمرانية ومحافظ كرمانشاه.

وتبلغ المسافة من معبر خسروي في قصر شيرين الى بغداد 190 كم والنجف 380 كم وكربلاء 300 كم والكاظمية 203 كم وسامراء 326 كم .

 
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