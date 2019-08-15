قتلت وحدة القناصة للجيش اليمني واللجان الشعبية أكثر من عشرين عنصرا لقوى العدوان السعودي بينهم قيادات في جبهة جيزان جنوبي المملكة خلال اليومين الماضيين.

وأفاد مصدر عسكري للمسيرة في وحدة القناصة عن قنص 22 عنصرا لقوى العدوان بينهم قيادات قبالة جبل قيس بمحور جيزان خلال اليومين الماضيين.



وكانت وحدة القناصة قنصت 8 عناصر من قوى العدوان قبالة منفذ علب في عسير في وقت سابق.