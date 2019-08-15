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رقم الخبر: 261094 تاريخ النشر: آب 15, 2019 الوقت: 10:47 الاقسام: محليات  
إعتقال رئيس منظمة الخصخصة في ايران

إعتقال رئيس منظمة الخصخصة في ايران

أكد المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية، اعتقال " ميرعلي بوري حسیني" رئيس منظمة الخصخصة بتهمة ارتكاب مخالفات تتعلق بعملیات الخصخصة.

وأوضح غلام حسین اسماعيلي، ان "بوري حسیني" تم اعتقاله الاربعاء وأن وزير الاقتصاد والمالية عين "داود خاني" رئيسا بالوكالة للمنظمة.

يشار الى أن بوري حسيني قد واجه في الآونة الاخيرة عدة اتهامات وتساؤلات من قبل نواب مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) حول وجود شبهات ومخالفات تتعلق بعمليات الخصخصة.

 
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