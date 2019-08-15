أكد المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية، اعتقال " ميرعلي بوري حسیني" رئيس منظمة الخصخصة بتهمة ارتكاب مخالفات تتعلق بعملیات الخصخصة.

وأوضح غلام حسین اسماعيلي، ان "بوري حسیني" تم اعتقاله الاربعاء وأن وزير الاقتصاد والمالية عين "داود خاني" رئيسا بالوكالة للمنظمة.

يشار الى أن بوري حسيني قد واجه في الآونة الاخيرة عدة اتهامات وتساؤلات من قبل نواب مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) حول وجود شبهات ومخالفات تتعلق بعمليات الخصخصة.